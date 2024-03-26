Рассмотрение дела экс-инспектора Ростехнадзора назначили на 1 апреля

Первое слушание по уголовному делу Георгия Хе назначили, обвиняемого оставили под домашним арестом Предварительное слушание по делу о покушении на получение крупной взятки бывшим инспектором Ростехнадзора Карелии состоялось 26 марта в Петрозаводском городском суде.
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