Рассмотрение дела экс-инспектора Ростехнадзора назначили на 1 апреля

Первое слушание по уголовному делу Георгия Хе назначили, обвиняемого оставили под домашним арестом Предварительное слушание по делу о покушении на получение крупной взятки бывшим инспектором Ростехнадзора Карелии состоялось 26 марта в Петрозаводском городском суде.