Льготные кредиты, успешные проекты, развитие республики. В Фонде развития промышленности Карелии подвели итоги пяти лет работы

Пять лет в Карелии работает Фонд развития промышленности. Он, как и другие аналогичные фонды по всей стране, имеет стратегическую важность для повышения конкурентоспособности отечественного промышленного производства, для создания импортозамещающих производств и модернизация существующих.
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