#МирЦифры #ИИ #Круто ⚡️📲⚡️ ПРОГРЕСС ИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПРОСТО ПОРАЖАЕТ❗️ Посмотрите КАК изменилось качество ИИ-видео за считанные месяцы❗️ Раньше – анимации, теперь – полноценные сцены из блокбастеров.