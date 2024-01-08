Чудесное превращение: Артём из Ёбурга поддерживал ВСУ, но быстро решился воевать на СВО за Россию

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Несекретные материалы

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"Так это нашивки, нах*й, *бать", так я, бл*ть, от ваших оторвал Z-ки ваши дырявые. ЗСУ вперед, ЗСУ вперед, понятно нах*й.

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Комментарии
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Андрей
на какую СВО ему? Только на зону! Такие твари будут нашим воинам в спину стрелять.
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6 час.

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