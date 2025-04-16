Военэксперт Чугай сообщил, когда могут ввести всеобщую мобилизацию в России

Военный эксперт из Новосибирска Александр Чугай высказал мнение, что всеобщая мобилизация в Российской Федерации может быть проведена только в случае прямого столкновения с Североатлантическим альянсом, передает «Сиб.
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