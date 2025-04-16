Технологическая война: Китай заподозрил Запад в ликвидации своих ученых

Китай наступает по всем фронтам. В комбинации, где американцам жестко отвечают дипломаты, экономисты развивают новые рынки и переориентируют производства, для полной картины не хватало только теории заговора.
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