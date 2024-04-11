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Лефортово

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  • Эльдар Алиев
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Собянин: В Москве модернизируют 90 зданий колледжей

Собянин: В Москве модернизируют 90 зданий колледжей

В столице модернизируют 90 зданий колледжей  Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, что более 230 мастерских и лабораторий столичных колледжей будет модернизировано в 2024 году, всего за пять лет планируется обновить около тысячи помещений.

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