Представители РФС намерены посетить Евро-2024 для переговоров с УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что руководство организации намерено посетить чемпионат Европы 2024 года для переговоров с сотрудниками Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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