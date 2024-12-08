Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    Равных ВВЖ в ГД не было и пока нет..... а банда камуноидов - это банда недоумков-халявщиков, которые заботятся о своё...В сети вспомнили ...
  • Владимир Алтайцев
    Избранный президент США Дональд Трамп должен призвать Украину сесть за стол переговоров с Россией, считает первый зам...В России ответили...
  • Искандер
    Несбывшихся пророчеств у Жирика ничуть не меньше, чем «сбывшихся». Можно надувать его через соломинку до размеров «пр...В сети вспомнили ...

В США узнали, о чем Иран предупреждал лидера Сирии

В США узнали, о чем Иран предупреждал лидера Сирии

Правительство Ирана предупреждало президента Сирии Башара Асада, что республика будет оказывать его властям лишь ограниченную помощь в борьбе с террористами, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
Садыки позорные всё просрали…
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх