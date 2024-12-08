В США узнали, о чем Иран предупреждал лидера Сирии

Правительство Ирана предупреждало президента Сирии Башара Асада, что республика будет оказывать его властям лишь ограниченную помощь в борьбе с террористами, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников.
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