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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Киеве заявили, что испытывают вооружение прямо на поле боя: «Нет времени»

В Киеве заявили, что испытывают вооружение прямо на поле боя: «Нет времени»

КИЕВ, 29 января, ФедералПресс. У Киева нет времени на отдельные испытания производимого на Украине вооружения, поэтому испытания приходится проводить прямо в ходе боевых действий, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью журналисту журнала Time.

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