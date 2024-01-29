В Киеве заявили, что испытывают вооружение прямо на поле боя: «Нет времени»

КИЕВ, 29 января, ФедералПресс. У Киева нет времени на отдельные испытания производимого на Украине вооружения, поэтому испытания приходится проводить прямо в ходе боевых действий, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью журналисту журнала Time.
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