В Киеве заявили, что испытывают вооружение прямо на поле боя: «Нет времени»

КИЕВ, 29 января, ФедералПресс. У Киева нет времени на отдельные испытания производимого на Украине вооружения, поэтому испытания приходится проводить прямо в ходе боевых действий, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в интервью журналисту журнала Time.