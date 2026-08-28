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Логичное решение и его последствия

Логичное решение и его последствия

Две девушки столкнулись с дорогой, полностью размокшей после дождя. Одна решила перенести подругу на руках, чтобы та не испачкала обувь, однако при попытке обойти самый грязный участок они потеряли равновесие и обе оказались в грязи.

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