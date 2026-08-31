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Нервы на пределе? Какой продукт поможет справиться со стрессом

Нервы на пределе? Какой продукт поможет справиться со стрессом

При тревоге и сильном стрессе многие тянутся к сладостям, однако такой способ успокоиться может лишь усилить перепады самочувствия.

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