Нервы на пределе? Какой продукт поможет справиться со стрессом

При тревоге и сильном стрессе многие тянутся к сладостям, однако такой способ успокоиться может лишь усилить перепады самочувствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Джихадистский те...
- Лавров, Поддубный...
- СТ «Сами развалятся»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым