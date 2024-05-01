Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В России назревает новая серьезная проблема - лжебеженцы из соседней страны обложившие данью россиян. Аресты следуют один за другим

В России назревает новая серьезная проблема - лжебеженцы из соседней страны обложившие данью россиян. Аресты следуют один за другим

Интересная жизнь с Vera Star Пока все внимание властей сосредоточено на мигрантах из числа выходцев из Средней Азии и Закавказья, в стране зреет еще одна, не менее острая проблема - выходцы из сумасшедшего хутора, которые под видом беженцев просачиваются в Россию, принося вместе с собой свои уродливые традиции взращенные на всяких Майданах и убийстве мирных граждан.

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Комментарии
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Александр Рожков
Позор... А кому, сами знаете...
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