ВС России поразили на Украине два логистических центра под Киевом и Николаевым

Российские военные днем 4 сентября поразили логистические центры в Киевской и Николаевской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
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