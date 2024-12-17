ЦБ рассматривает тест на финансовую грамотность для ипотечных заемщиков

Центральный Банк России выразил готовность рассмотреть вопрос о введении тестирования финансовой грамотности для лиц, которые хотят оформить ипотеку, говорится в ответе ЦБ заместителю руководителя фракции "Новые люди" Александру Демину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)