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FinFax - Новости банков и вкладов

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ЦБ рассматривает тест на финансовую грамотность для ипотечных заемщиков

ЦБ рассматривает тест на финансовую грамотность для ипотечных заемщиков

Центральный Банк России выразил готовность рассмотреть вопрос о введении тестирования финансовой грамотности для лиц, которые хотят оформить ипотеку, говорится в ответе ЦБ заместителю руководителя фракции "Новые люди" Александру Демину.

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