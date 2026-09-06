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RT Russia

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Лавров назвал обвинения России в инциденте с БПЛА в Лейпциге «началом войны»

Лавров назвал обвинения России в инциденте с БПЛА в Лейпциге «началом войны»

Обвинения ФРГ в адрес России в связи с инцидентом с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле, являются «по большому счёту началом настоящей войны», заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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