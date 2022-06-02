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Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Город Ясиноватая, расположенный вблизи Донецка, подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Информацию сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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