В Твери завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте контрафактной алкогольной и табачной продукции

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 50-летнего тверичанина в реализации контрафактной алкогольной продукции и сигарет.
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