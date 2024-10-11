Максим Галкин* хочет вернуться в Россию

В окружении Аллы Пугачевой объяснили причины его порывов Звезды шоу-бизнеса, уехавшие из России и признанные иностранными агентами, в том числе юморист Максим Галкин* хотят вернуться из-за потерянных заработков.
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