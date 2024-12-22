Россия, которую глобалисты как лягушку варили на медленном огне, успела выскочить из котла, начав СВО

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Идёт начало нового и очень страшного этапа • В России есть очень влиятельная группа лоббистов, поддерживающая интересы Турции, со своими спикерами и экспертами, выступающими на российских федеральных каналах.

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