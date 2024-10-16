В ФРГ 18 зрителям потребовалась помощь медиков после просмотра оперы

Stuttgart State Opera/Matthias Baus В немецком Штутгарте скандальная опера "Санкта" австрийской постановщицы Флорентины Хольцингер настолько шокировала зрителей, что некоторым из них потребовалась медицинская помощь.
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