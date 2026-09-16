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FiNE NEWS

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Netflix назвал дату премьеры сериала по роману Джейн Остин

Netflix назвал дату премьеры сериала по роману Джейн Остин

Стриминговый сервис Netflix объявил дату премьеры новой экранизации романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

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