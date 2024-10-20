"Беспрецедентный захват": стало известно о перевороте в ЕС. Что случилось?

Урсула фон дер Ляйен© РИА Новости / Григорий Сысоев 13,3K прочтений Сегодня Фон дер Ляйен планирует устроить переворот в ЕК, скрытно расширяя полномочия комиссии и превращая ее в наднациональный авторитарный орган, отметил колумнист британского портала UnHerd Томас Фази.
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