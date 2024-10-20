Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Беспрецедентный захват": стало известно о перевороте в ЕС. Что случилось?

"Беспрецедентный захват": стало известно о перевороте в ЕС. Что случилось?

Урсула фон дер Ляйен© РИА Новости / Григорий Сысоев 13,3K прочтений Сегодня Фон дер Ляйен планирует устроить переворот в ЕК, скрытно расширяя полномочия комиссии и превращая ее в наднациональный авторитарный орган, отметил колумнист британского портала UnHerd Томас Фази.

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Комментарии
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Eduard
Аферистка!
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16 час.
Eduard
США распростроняли короновирус,Европа делала под него вакцины,они же одна банда!
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16 час.
Мержик NL
Подлежат уничтожению !
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13 час.

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