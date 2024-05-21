Этот тест смогли пройти только 4% во всем мире. Проверьте себя!

Хотя доступен он всем и каждому! фото: Василий ЛожкинКакой русский не любит быстрой проверки себя на знание родного языка! Тем более что выдался такой мощный и удачный повод: были подведены итоги Тотального диктанта — 2024.
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