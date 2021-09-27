Любовницы, имейте совесть!

Женские страстиПолитикаЛюбовницы, имейте совесть! С искушением развалить чужую семью и забрать себе чьего-то тепленького мужа сталкивается практически любая женщина.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнна ЭржибоваНе понимала мужиков,да и женщин,которые сломя голову куда то бегут,дырка она и в африке дырка только цветами отличаются и не более,ладно если пару тройку годков прожили а вот когда десятками лет хмм....AKAlexander KneperНу,как говорится: "На вкус и цвет все фломастеры разные", ну а тем более дырки и то что вокруг них. Но как бы в погоне за новым не потерять своё родное!ДашаИзменяют и мужчины и женщины. И вопрос здесь должен быть не к любовницам, а к тем людям, которые изменяют. Это говорит об их порядочности. Если не устраивает жизнь с супругой, объяснись с ней, не найдётся взаимопонимания, разойдись и тогда ищи свою половинку. Никто не обязан терпеть супруга ради детей, для них это тоже не очень хорошо, смотреть как родители постоянно ссорятся. Но измена - не может бытт оправдана. Если мужчина порядочный и у него согласие в семье, никакая любовницв его не совратит. Так что дело в порядочности и воспитании.Наталия ГаригаГосподи, вот читаешь тут людей и думаешь - вы где жизнь прожили? В романе Дюма "Три мушкетера"? Может все таки с реальностью подружиться? И поймете, что ваши убогие представления о жизни вообще не работают, а ваши оценки никому на фиг не уперлась? Порядочный - не порядочный в отношении других не вам решать со своими ограниченными представлениями о мире. У меня есть знакомый, который трахает все что движется, при этом является замечательным отцом и мужем - т. е. он выполняет все обязательства перед своей семьей, которые вы можете себе выдумать и ещё немного больше. Это одна из самых лучших семей в моем, смею вас заверить, не маленьком окружении. Такое взаимопонимание как у них вам даже не присниться. Никто там никогда не ссориться - видимо у вас из -за своей ограниченности нет других вариантов. Он никогда не уйдет к любовнице, но никогда и не откажется от любовниц. Какие вопросы могут быть к нему? Какая, на фиг, порядочность и кому она сперлась?ДашаА вы главный психолог в стране? И ваше мнение самое правильное? Не любите слышать другое мнение, отличное от вашего? Зачем тогда пишите комментарии?Наталия ГаригаТвою же маму!!!! Это вы свои тупые сентенции людям в морду суете, А Я ВАМ ПРИВОЖУ КОНКРЕТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ РЕАЛЬНОСТИ, которую вы в упор не хотите видеть. Это вы пишите комментарии от скуки и убогости своего мировоззрения строя из себя самую умную!!!!Наталия КомлеваЧто, и правда любая?Комментировать
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