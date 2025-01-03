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Канада вылетела в 1/4 финала МЧМ на 2-м турнире подряд, оба раза проиграв Чехии. Дома команда осталась без медалей впервые с 2019 года

Молодежная сборная Канады под руководством Дэйва Кэмерона не смогла выйти в полуфинал турнира в Оттаве, уступив чехам (3:4).

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