В Челябинске задержали мужчину, пристававшего к девочке подростку

Полицейские Челябинска задержали мужчину, преследовавшего школьницу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 36-летнего челябинца задержали после того, как в полицию обратились родители девочки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии