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В Челябинске задержали мужчину, пристававшего к девочке подростку

В Челябинске задержали мужчину, пристававшего к девочке подростку

Полицейские Челябинска задержали мужчину, преследовавшего школьницу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 36-летнего челябинца задержали после того, как в полицию обратились родители девочки.

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