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Платье принцессы, дофаминовый торт и Стас Пьеха на сцене: как прошла свадьба Акмаля и Александры Куртовой в Санкт-Петербурге

Платье принцессы, дофаминовый торт и Стас Пьеха на сцене: как прошла свадьба Акмаля и Александры Куртовой в Санкт-Петербурге

Самая красивая церемония этой осени Акмаль и Александра , фото: соцсетиСпустя почти год после росписи 22-летний певец Акмаль и его возлюбленная — 23-летняя Александра Куртова — сыграли пышную свадьбу в кругу друзей и родных.

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