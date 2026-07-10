Зумеры стали реже ходить на свидания с коллегами из-за финансов

Представители поколения Z все реже заводят романы на работе и откладывают свидания. По данным исследования Общества по управлению человеческими ресурсами (SHRM), в 2025 году лишь 16 процентов сотрудников признались, что ходили на свидание с коллегой, тогда как годом ранее этот показатель составлял 21 процент.