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Всё о женщинах

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Зумеры стали реже ходить на свидания с коллегами из-за финансов

Зумеры стали реже ходить на свидания с коллегами из-за финансов

Представители поколения Z все реже заводят романы на работе и откладывают свидания. По данным исследования Общества по управлению человеческими ресурсами (SHRM), в 2025 году лишь 16 процентов сотрудников признались, что ходили на свидание с коллегой, тогда как годом ранее этот показатель составлял 21 процент.

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