В Энергодаре возбуждено уголовное дело после атаки беспилотника на автобусную остановку

Следственные органы России начали уголовное производство по статье о теракте после нанесённого удара беспилотным летательным аппаратом по автобусной остановке в городе Энергодар на территории Запорожской области.
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