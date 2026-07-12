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FiNE NEWS

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В Энергодаре возбуждено уголовное дело после атаки беспилотника на автобусную остановку

Следственные органы России начали уголовное производство по статье о теракте после нанесённого удара беспилотным летательным аппаратом по автобусной остановке в городе Энергодар на территории Запорожской области.

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