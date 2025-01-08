А я лягу, прилягуВозле старой дороги,На душистом покосе,На траве молодой. Встретил тут опять и снова в тырнетах етих вашех© давно протухшее «три урода в Беловежской Пуще развалили Союз».
Беловежская Пуща
Комментарии
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Alex Nемо
О том что такое меченый даже разговаривать нечего. А вот оправдывать действия ЕБН это уже перебор. Одно его выступление и пляски в Вашингтоне с пением гимна США в Конгрессе чего стоят!
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6 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Настоящая,правдивая история воздаст всем:Горбатому,ЕБН,Путину и многим другим!
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1 час.
Bogdan Stupin
"А вот оправдывать действия ЕБН это уже перебор". Но перебор весьма полезный. Для тех, кто еще и сегодня бьет челом уральскому монументу неудавшегося прораба, проскользнувшего к верховной власти. Хотя, надежды "на просветление в уму", как говорил Л.Филатов, весьма призрачны. Ибо вековая мудрость подтверждает, что ежели некто умом не зело силен (мягко говоря), то это надолго.
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3 мин.
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