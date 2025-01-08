Беловежская Пуща

О том что такое меченый даже разговаривать нечего. А вот оправдывать действия ЕБН это уже перебор. Одно его выступление и пляски в Вашингтоне с пением гимна США в Конгрессе чего стоят!

Bogdan Stupin

"А вот оправдывать действия ЕБН это уже перебор". Но перебор весьма полезный. Для тех, кто еще и сегодня бьет челом уральскому монументу неудавшегося прораба, проскользнувшего к верховной власти. Хотя, надежды "на просветление в уму", как говорил Л.Филатов, весьма призрачны. Ибо вековая мудрость подтверждает, что ежели некто умом не зело силен (мягко говоря), то это надолго.