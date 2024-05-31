"Роснефть" в 1 квартале увеличила чистую прибыль до 399 млрд рублей

Чистая прибыль “Роснефти”, относящаяся к акционерам, в 1 квартале составила 399 млрд рублей против 191 млрд рублей в 4 квартале 2023 года, а EBITDA - 857 млрд рублей против 602 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.