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Новости экономики России

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"Роснефть" в 1 квартале увеличила чистую прибыль до 399 млрд рублей

Чистая прибыль “Роснефти”, относящаяся к акционерам, в 1 квартале составила 399 млрд рублей против 191 млрд рублей в 4 квартале 2023 года, а EBITDA - 857 млрд рублей против 602 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

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