Зеленский объяснил новую должность Залужного: хотел работать дипломатом

КИЕВ, 8 марта, ФедералПресс. Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил назначить его на дипломатическую должность, заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
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