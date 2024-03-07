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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Зеленский объяснил новую должность Залужного: хотел работать дипломатом

Зеленский объяснил новую должность Залужного: хотел работать дипломатом

КИЕВ, 8 марта, ФедералПресс. Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил назначить его на дипломатическую должность, заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

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