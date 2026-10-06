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Регионы России

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Neon выдвигает кандидатуры на премию «Оскар» за фильм «Искусственный интеллект»

Neon выдвигает кандидатуры на премию «Оскар» за фильм «Искусственный интеллект»

Кинокомпания Neon объявила о стратегии продвижения фильма Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект» на премию «Оскар».

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