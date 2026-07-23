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Царьград

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ЕСМЦ сообщил о землетрясении 5,8 у берегов Индонезии

ЕСМЦ сообщил о землетрясении 5,8 у берегов Индонезии

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,8 у побережья Индонезии.

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