КНДР отправила в сторону Южной Кореи больше 300 шаров с мусором

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в субботу отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов.
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