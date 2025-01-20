Естественные решения: Какие растения закопать для борьбы с вредителями? Ирэн ОрлонскаяНедавняя популяризация метода борьбы с вредителями на дачных участках, заключающегося в закопке лаврового листа, вызвала множество споров среди опытных садоводов и агрономов.