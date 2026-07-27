На Западе признали успехи российских войск в Донбассе

Вооруженные силы (ВС) России приближаются к взятию под контроль всей территории Донбасса. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
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