Специалист предупреждает, что морская вода целебна, но может подойти не всем

Есть вероятность, что морская вода может ухудшить состояние здоровья. Поэтому, несмотря на возможные противопоказания для отдельных категорий людей, купание в море всё же оказывает положительное воздействие на здоровье.
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