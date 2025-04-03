Тайный проект «Алабуга»: электромагнитный импульс как оружие будущего Ирина ВальковаВ последние годы в мире значительно увеличился интерес к различным видам вооружений, которые способны изменить ход военных конфликтов.
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