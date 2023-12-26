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Снова в Сочи природа насмехается над человеком: на железную дорогу сошел сель

Снова в Сочи природа насмехается над человеком: на железную дорогу сошел сель

На движение поездов происшествие пока не повлияло. Поезда следуют по соседнему пути. Однако сотрудник РЖД отметил, что сбои в расписании возможны, потому что на этом участке сформировался оползневый процесс.

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