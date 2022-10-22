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Кучеров отправил Баркова головой в борт в матче «Флорида» – «Тампа». Капитан «Пантерс» сумел продолжить игру

Кучеров отправил Баркова головой в борт в матче «Флорида» – «Тампа». Капитан «Пантерс» сумел продолжить игру

Никита Кучеров отправил Александра Баркова головой в борт в матче «Флорида» – «Тампа». Эпизод произошел за 5 минут до окончания второго периода.

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