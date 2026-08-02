Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Гоните их вон из Шенгена!»: Испания рушится под ударом смертельного миграционного цунами

«Гоните их вон из Шенгена!»: Испания рушится под ударом смертельного миграционного цунами

«Гоните их вон из Шенгена!»: Испания рушится под ударом смертельного миграционного цунами Кровавый хаос в Сеуте, трупы на побережье и ультиматум Брюсселю Константин Ольшанский Фото: ZumaTASS Евросоюз столкнулся с самым страшным миграционным кризисом за последние годы.

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