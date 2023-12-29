Артист Юрий Назаров объяснил, почему Пугачева попала в плохую компанию

В последнее время имя Аллы Пугачевой упоминается в связке с именами артистов-русофобов. Она приезжает на фестиваль «кормилицы всея Союза» Лаймы Вайкуле, собирающей деньги на помощь Украине, постоянно посещает концерты лидера «Машины времени» Андрея Макаревича*, помогающего ВСУ, и во всех своих интервью поливает помоями свою родину.