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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

AP: США планируют отправить Украине еще $150 млн

Военная помощь будет предоставлена новыми вооружениями на общую сумму в $150 млн. США, как ожидается, объявят во вторник, что отправят на Украину дополнительно $150 млн в виде критически необходимых боеприпасов, поскольку Россия обвиняет Украину в использовании предоставленных США боеприпасов для нанесения ударов по территории России или контролируемой Россией территории, согласно двум американским источникам.

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