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Быков — о Кузнецове в «Тракторе»: «Было бы здорово, но многое зависит от условий контракта»

Быков — о Кузнецове в «Тракторе»: «Было бы здорово, но многое зависит от условий контракта»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поддержал идею возвращения форварда Евгения Кузнецова в челябинский «Трактор», однако отметил, что большое значение при выборе команды будет иметь финансовая составляющая.

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