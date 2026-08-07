Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поддержал идею возвращения форварда Евгения Кузнецова в челябинский «Трактор», однако отметил, что большое значение при выборе команды будет иметь финансовая составляющая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии