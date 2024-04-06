Ученые МГУ предложили бороться с эрозией почвы при помощи полимеров

Специалисты двух факультетов МГУ, химического и почвоведения, создали ряд полимерных рецептур. Попадая на почву, они формируют специальные покрытия, которые решают сразу несколько проблем — блокируют эрозионные процессы, удерживают влагу и стимулируют рост растений.
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