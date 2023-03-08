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Евродепутат Мурешан: Грузия может лишиться поддержки ЕС из-за подавления протестов

Евродепутат Мурешан: Грузия может лишиться поддержки ЕС из-за подавления протестов

Грузия рискует лишиться поддержки со стороны Евросоюза. В подавлении протестов организация может рассмотреть «недемократические тенденции», предупредил депутат ЕП Зигфрид Мурешан.

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