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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Прокуратура Севастополя провела выездной прием пайщиков ЖСК «Жилком»

Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин провел выездной прием пайщиков жилищно-строительного кооператива «Жилком» по вопросам завершения строительства многоквартирных домов по адресу: проспект Победы, 29А.

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