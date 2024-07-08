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Иркутск Сегодня

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  • Игорь Васиков
    Ну теперь безопасность на дороге будет на высоте. Плохие дороги ГАИ не контролирует. Кривые дороги тоже. А вот тониро...В Братске за 3 дн...
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33 незаконных свалок ликвидировано за 2023 год в Братске: в 2024 работы продолжают

В Братске продолжается успешная борьба с несанкционированными свалками. Как сообщили в отделе экологической безопасности администрации города, за последние полтора года было ликвидировано 38 мест незаконного размещения отходов.

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